Моуринью высмеял судейство матча «Галатасарай» – «Истанбул», в котором игрока хозяев не наказали за удар шипами в голень сопернику: «Дорогой Крешпу, надеюсь, у тебя щитки из углепластика»

«Галатасарай» и «Истанбул» сыграли вничью со счетом 2:2 в Кубке Турции 8 января. В одном из эпизодов защитник хозяев Абдюлькерим Бардакджи, не успевая к мячу, ударил шипами в голень полузащитнику гостей Мигелу Крешпу, но не был наказан карточкой.