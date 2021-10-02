Закон и ПорядокШоу-бизнес«Мы всю жизнь пахали»: Жалобы артистов на маленькую пенсию вывели из себя стариков Пенсионеры взбунтовались против высоких пенсий артистов. "Мы тоже всю жизнь пахали, чтобы она красиво жила и ела сладко.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЕРГЕЙ ЛютовКогда получали - не возмущаясь, тратили, а теперь жалуются: "Не могу отбыть на Лазурный берег." - прям Стрекоза из басни Крылова.Александр РожковА когда "успешные" вывозят из страны вагоны зеленых, это не выводит стариков из себя? Не выводит, ежели выбирали сперва ельцина, а затем Путина.Комментировать
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