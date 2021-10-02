Закон и Порядок

135 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Титов
    Бред какой, эти пацаны, которым сейчас 16, через три года получат в руки оружие и пойдут Родину защищать. Они по...Нам 15. Через три...
  • Борис Осипов
    Чёрный день украи...
  • Vladimir Lioubimcev
    Власти может и "забыли", простые люди в России не забыли.Глава Совбеза Рос...

«Мы всю жизнь пахали»: Жалобы артистов на маленькую пенсию вывели из себя стариков

«Мы всю жизнь пахали»: Жалобы артистов на маленькую пенсию вывели из себя стариков

Пенсионеры взбунтовались против высоких пенсий артистов. "Мы тоже всю жизнь пахали, чтобы она красиво жила и ела сладко.

Вернуться к статье
22
Обсудить
СЕРГЕЙ Лютов
Когда получали - не возмущаясь, тратили, а теперь жалуются: "Не могу отбыть на Лазурный берег." - прям Стрекоза из басни Крылова.
Александр Рожков
А когда "успешные" вывозят из страны вагоны зеленых, это не выводит стариков из себя? Не выводит, ежели выбирали сперва ельцина, а затем Путина.

Картина дня

наверх