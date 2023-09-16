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ВС РФ уничтожили очередной бронеавтомобиль США Oshkosh M-ATV на Донбассе

ВС РФ уничтожили очередной бронеавтомобиль США Oshkosh M-ATV на Донбассе

Вооружённые силы Российской Федерации при помощи передовых типов вооружения успешно справляются с задачами по нанесению огневого поражения бронированной технике, которую Соединённые Штаты Америки и прочие державы Запада отправляют киевскому режиму.

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