15 самых странных ёлок, которые были обнаружены в разных частях мира

Новогодняя ель – символ праздника и радостного ожидания. Кому не нравятся красиво наряженные деревья, от которых буквально веет неким волшебством? Однако в разных уголках мира этот символ нередко преображается и приобретает удивительные формы, удивляя и восхищая людей, которым посчастливилось им полюбоваться.