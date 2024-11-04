Командование ВСУ намерено пойти ва-банк под Курском - приближается развязка. Последние новости СВО 4 ноября 2024

Хохлы и наёмники все останутся удобрять Курскую землю. У кого мозги ещё остались бегом побегут сдаваться в плен, ну а остальные..., просто там сдохнут, только и всего.

vagas Karlito

Трудно что то комментировать, когда не знаешь,- что да как! Остается только верить во всё лучшее! В наших бойцов и в наше командование! Лично не понимаю, почему нет массированных авиационных налетов по занятым местам и скоплениям бандеровцев! Что не хватает авиации, бомб и ракет! Ну так, что бы шла атака волна за волной! Одни отбомбились их другие сменили!))