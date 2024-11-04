Появились новые сведения о том, что на Курском направлении идёт подготовка украинской армии к решающему броску.
Командование ВСУ намерено пойти ва-банк под Курском - приближается развязка. Последние новости СВО 4 ноября 2024
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Что-то с командованием не так в Курской области? Столько сил нагнали и ноль успехов.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Хохлы и наёмники все останутся удобрять Курскую землю. У кого мозги ещё остались бегом побегут сдаваться в плен, ну а остальные..., просто там сдохнут, только и всего.
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23 час.
vagas Karlito
Трудно что то комментировать, когда не знаешь,- что да как! Остается только верить во всё лучшее! В наших бойцов и в наше командование! Лично не понимаю, почему нет массированных авиационных налетов по занятым местам и скоплениям бандеровцев! Что не хватает авиации, бомб и ракет! Ну так, что бы шла атака волна за волной! Одни отбомбились их другие сменили!))
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21 час.
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