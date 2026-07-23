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Регионы России

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КДК отклонил протест «Спартака» по матчу с «Зенитом» в Суперкубке России

КДК отклонил протест «Спартака» по матчу с «Зенитом» в Суперкубке России

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. По официальному заявлению КДК отказать в удовлетворении протеста «Спартака» связано с тем, что результат встречи останется в силе.

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