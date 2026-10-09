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Владимирские новости

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Владимир отметил Всероссийский день беременных форумом

Владимир отметил Всероссийский день беременных форумом

Форум во Владимире посетили глава комитета по социальной политике и главный врач Центрального родильного дома, которые подчеркнули важность поддержки семей и материнства для демографии региона.

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