Суд в Британии обязал Трампа возместить $821 тысячу автору досье Стила

Британский суд обязал бывшего президента США Дональда Трампа возместить судебные расходы компании Orbis Business Intelligence, связанной с подготовкой так называемого досье Стила о предполагаемых контактах Трампа с Россией.
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