тверская область, калязинский район

начало марта. в такой ясный солнечный день, дыхание весны ощущается очень явно солнце уже пригревает вовсю, на ветвях блестят капельки растаявшего снега но пейзажи в лесу, еще по зимнему холодные, снежные.
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