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Регионы России

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Безвизовый въезд во Россию для граждан Вьетнама ограничен туристическими и научными поездками

Безвизовый въезд во Россию для граждан Вьетнама ограничен туристическими и научными поездками

Президент России Владимир Путин продлил безвизовый режим въезда для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года.

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