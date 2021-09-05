Еще одни популисты: "Яблоко" предлагает платить учителям в два раза больше

Любопытно, однакоЕще одни популисты: "Яблоко" предлагает платить учителям в два раза больше Анастасия Миронова Продолжим тему сверхнесправедливого распределения казенных денег среди тех, кто работает в бюджете.Вернуться к статье4411НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenЯблоко всегда маразмировало не в пользу народа. Начиная фантазий типа 500 дней, грабительского закона о разделении продукции и плоского налога. И ни звука о несправедливом присвоении сверх доходов от природных богатств кучкой олигархов. Смысл их лживого популизма:AIAlex ImenВсе отдать в частные руки, но все социальные расходы государства увеличить, не увеличивая налогов на олигархов.ГусЕнаСам то понял что сказал? Ты олигарха хоть раз видел?ААнатолийЯ не ошибусь, если выражу мнение, что Яблоко это партия националистов. Там все члены этой партии по национальности Явлинского были, а сейчас по национальности Коли Рыбакова. Как говориться хрен редьки не слаще. Ну разве не так?абрам вербинНе националистов, а либераст-нацистов.ААнатолийВербин, а почему Вы тогда Абрам? Неожиданно.абрам вербина ты - анатолий махарадзы? неожиданно бы было!ААнатолийКур ю ма ба.абрам вербинты? очень заметно. :(ААнатолийАбрам, а почему Вы тыкаете незнакомым людям? У вас так принято?абрам вербин"выают" врагам. ты - враг? а по существу тебе сказать совсем нечего. :(ВХвячеслав харченкоНет, сука, давайте платить учителям и преподавателям колледжей 20 тыр и пусть себе ни в чём не отказывают.Виктор ИвановНе хрен было страну "раскачивать" в 90-ые, а нынче Мы имеем капитализм с человеческим "оскалом". Может хватит популизма,пора оставить две партии: КПРФ и ЕР, как, например,у пиндосов-демократы и социалисты.Думаю,порядка в стране больше станет!WWaleryРеально не хрен было раскачивать... и разрушать все то, что было. Теперь построить новое.., а что и чего сами не знаем естественно плохо получается и вообще получится ли? Интересно, те шахтеры, которые касками стучали по мостовой в 91 году желая капитализма... что они сегодня получают?Ночной кошмарНа 1 декабря 2020 года средняя зарплата шахтёров Кузбасса приблизилась к 60 тысячам рублей. https://ngs42.ru/text/job/2021/08/27/70101707/Николай Викторович КарташевСлучилось самое страшное в России, во власть пришёл криминал(бывшие сидельцы) и обыкновенные идиоты.При поступлении на Госслужбу,кандидаты в депутаты всех уровней, они ведь не проходят психиатрическую экспертизу,судя по их высказываниям и издаваемым законам,а надо бы,может быть и жизнь у простого обывателя намного легче стала бы.Олег СамойловВот этих "товариСТЧей" из криминала и "ИЗБИРАЛ" благодарный бывший советский нрод! Особенно в девяностые-нулевые! И вся эта криминальная мразь местами сидит еще на тех и более высоких должностях! Что поделаешь, каждый нрод достоин СВОИХ правителей! Кого избрали, того и любИте!ААнатолийНиколай Викторович, ну зачем врёте. Вас прочтёт молодой и поверит. Ну сколько с криминалом в парламенте? На местах были. Фургал тот же, за которого , кстати, толпы купленных бродили по улицам с воплями, защищая этого человека, живущего по понятиям. А за Ходора сколько пыталось горло драть, рассказывая. как он им хорошо платил. Ну, вот Вы сейчас нам расскажите о бывших сидельцах в Кремле, в Думе. Слушаем, точнее смотрим, внимательно. Давайте, стучите по клаве. Очередную.......утку.Николай Викторович КарташевАнатолий,Вы очевидно позабыли депутата Воронкова, заседавшего в Гос Думе,имевшим криминальное прошлое,а затем сбежал со своей шалавой в хохляндию,где и получил то,что заслужил и такие есть будьте уверены их много,Вы же сами прекрасно знаете,что народ за них никогда голосовать не будет,поэтому они и появляются в Думе по партийным спискам.Николай Викторович КарташевОлег!Да никто их не избирал,они туду попали почти все по партийным спискам.ААнатолийНиколай, когда я вижу в Думе спортсмена, я же не заявляю , что Думу спортсмены оккупировали. Да, в Думе были люди с криминалом. Укажите сейчас на десяток таких там. А ведь Дума это 450 человек.Олег СамойловУгу! Вот просто так, собрались и по списку от партий поскакали! А в списки их КТО совал? Небось партейнаи бухры?Олег СамойловВот ТОЧНО ТАК ЖЕ это мурло и "избиралось" в ГосДуму!Николай Викторович КарташевНу неужели мы с Вами Олег?Николай Викторович КарташевА Вы попробуйте укажите сейчас на депутата с бывшим криминальным прошлым,на следующий день поедете в Коми тайгу пилить,но многие обыватели их знают и пока молчат.Также бывшие спортсмены с отбитыми мозгами, балалаечники,нужны в Думе?Но если только кнопки нажимать во время очередного голосование за антинародный закон?Леонид АлексеевНеее,не буду голосовать за "яблоко",я не очень люблю яблоки!А вот кто знает,есть ли у нас партия "персик"?Я бы за неё проголосовал,потому что больше люблю хорошие персики!!WWaleryПерсики это в Армении... попробуйте.Леонид АлексеевНеее,армен джигарханян нэ нада!Тогда сделаем просто,но со вкусом:проголосуем за ЕР!Там наиболее адекватные люди и Путин!ААнатолийЕсть такая партия. Она называется "Родина" и обещает по 10 000 рублей каждому человеку в России, в месяц! Тут будете весь в персиках и бананах. Бегу очередь занимать на голосование за "Родину". Тоже персиков хочу.WWaleryПо 10 тыс. каждому... и откуда и где у них такие капиталы? Ну процентам 5 дадут и то своим. А там деньги кончатся поскольку свои счета в западных банках заполнять начнут, если до власти доберутся. И новая драчка начнется - нам это надо? Сегодня сильная и крепкая власть, сумела спасти Белоруссию, Венесуэлу, Кубу, Сирию и с Афганом решит как надо. Вот только с мигрантами что-то делать надо... Пока пандемия их еще сдерживает, но наши территории они уже поделили.Леонид АлексеевНе доверяйте обещалкиным!Коммуняки вона кумунизьму к 1980 году обещали,а сами развалили страну!!Я реалист и знаю,что никто быстро не построит рая на земле.Для этого нужны десятилетия мирной жизни,без войн и революций.Путин и ЕР в согласии потихоньку тянут Россию и слава Богу!А персики и бананы я и без "Родины"(партии) наворачиваю!Олег СамойловИнтересно, а ОТКУДА эта "Родина" деньги брать будет? Печатать? 10 000 х 146 000 000 = 1 460 000 000 000 ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! Вообще-то это не особо много, если печатать на газетной бумаге!!! Но для "Родины" это не есть проМблемМа!ГусЕна:))))ГусЕнаОБещать, не значит, жениться. Вы то, как мужчина, это знаете. Родина? Что она обещает еще? Дороги? Процветание малого и среднего бизнеса, моральный кодекс? Нет?Иванплатить нужно по результатам. а если результат как выступление Коли в Бундестаге, то нужно учитилей вообще лишатьоклада.ИванНАТО нужен украине, НО кураина НЕ нужна НАТО, если только как плацдарм для нападения на Россию.ИванGooDwinЦитата: "На фоне общего положения дел заработки учителей и так не идут ни в какое сравнение. Они в провинции сегодня богачи, наравне с врачами и даже университетскими преподавателями". Автор с дуба рухнул и головой об асфальт? Если в провинции учитель и получает за ставку + надбавки 20 тысяч, то уже и богач. Наверняка ни дня в школе не проработал и учился через пень-колоду, идиот!ГусЕнаУчителя сейчас за ставку 16 часов в неделю получают около 40 000Олег СамойловМоя старшенькая, работая учителем в Чулымске получает 74 тысячи за нагрузку 24 часа в неделю!ММосквичРечь должна идти о низких зарплатах в стране у работающих, а коль уж выделять кого-то, то в первую очередь руководителей госкорпораций, депутатов и прочих "слуг народа".ИигорьУчителя не зарабатывают - учителя получают!Олег СамойловМне интересно, а в годы самого прогрессивного и самого передового общества мира учителя и врачи относились к высокооплачиваемым категориям? И почему ж тогда они не верещли о низких зарплатах?абрам вербинЖизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности.Людям нужны новые инструменты контроля за властью. Лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Необходимо убрать всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и начальников! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны.Комментировать
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