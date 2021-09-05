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Еще одни популисты: "Яблоко" предлагает платить учителям в два раза больше

Еще одни популисты: "Яблоко" предлагает платить учителям в два раза больше

Анастасия Миронова Продолжим тему сверхнесправедливого распределения казенных денег среди тех, кто работает в бюджете.

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Alex Imen
Яблоко всегда маразмировало не в пользу народа. Начиная фантазий типа 500 дней, грабительского закона о разделении продукции и плоского налога. И ни звука о несправедливом присвоении сверх доходов от природных богатств кучкой олигархов. Смысл их лживого популизма:
Alex Imen
Все отдать в частные руки, но все социальные расходы государства увеличить, не увеличивая налогов на олигархов.
ГусЕна
Сам то понял что сказал? Ты олигарха хоть раз видел?
Анатолий
Я не ошибусь, если выражу мнение, что Яблоко это партия националистов. Там все члены этой партии по национальности Явлинского были, а сейчас по национальности Коли Рыбакова. Как говориться хрен редьки не слаще. Ну разве не так?
абрам вербин
Не националистов, а либераст-нацистов.
Анатолий
Вербин, а почему Вы тогда Абрам? Неожиданно.
абрам вербин
а ты - анатолий махарадзы? неожиданно бы было!
Анатолий
Кур ю ма ба.
абрам вербин
ты? очень заметно. :(
Анатолий
Абрам, а почему Вы тыкаете незнакомым людям? У вас так принято?
абрам вербин
"выают" врагам. ты - враг? а по существу тебе сказать совсем нечего. :(
вячеслав харченко
Нет, сука, давайте платить учителям и преподавателям колледжей 20 тыр и пусть себе ни в чём не отказывают.
Виктор Иванов
Не хрен было страну "раскачивать" в 90-ые, а нынче Мы имеем капитализм с человеческим "оскалом". Может хватит популизма,пора оставить две партии: КПРФ и ЕР, как, например,у пиндосов-демократы и социалисты.Думаю,порядка в стране больше станет!
Walery
Реально не хрен было раскачивать... и разрушать все то, что было. Теперь построить новое.., а что и чего сами не знаем естественно плохо получается и вообще получится ли? Интересно, те шахтеры, которые касками стучали по мостовой в 91 году желая капитализма... что они сегодня получают?
Ночной кошмар
На 1 декабря 2020 года средняя зарплата шахтёров Кузбасса приблизилась к 60 тысячам рублей. https://ngs42.ru/text/job/2021/08/27/70101707/
Николай Викторович Карташев
Случилось самое страшное в России, во власть пришёл криминал(бывшие сидельцы) и обыкновенные идиоты.При поступлении на Госслужбу,кандидаты в депутаты всех уровней, они ведь не проходят психиатрическую экспертизу,судя по их высказываниям и издаваемым законам,а надо бы,может быть и жизнь у простого обывателя намного легче стала бы.
Олег Самойлов
Вот этих "товариСТЧей" из криминала и "ИЗБИРАЛ" благодарный бывший советский нрод! Особенно в девяностые-нулевые! И вся эта криминальная мразь местами сидит еще на тех и более высоких должностях! Что поделаешь, каждый нрод достоин СВОИХ правителей! Кого избрали, того и любИте!
Анатолий
Николай Викторович, ну зачем врёте. Вас прочтёт молодой и поверит. Ну сколько с криминалом в парламенте? На местах были. Фургал тот же, за которого , кстати, толпы купленных бродили по улицам с воплями, защищая этого человека, живущего по понятиям. А за Ходора сколько пыталось горло драть, рассказывая. как он им хорошо платил. Ну, вот Вы сейчас нам расскажите о бывших сидельцах в Кремле, в Думе. Слушаем, точнее смотрим, внимательно. Давайте, стучите по клаве. Очередную.......утку.
Николай Викторович Карташев
Анатолий,Вы очевидно позабыли депутата Воронкова, заседавшего в Гос Думе,имевшим криминальное прошлое,а затем сбежал со своей шалавой в хохляндию,где и получил то,что заслужил и такие есть будьте уверены их много,Вы же сами прекрасно знаете,что народ за них никогда голосовать не будет,поэтому они и появляются в Думе по партийным спискам.
Николай Викторович Карташев
Олег!Да никто их не избирал,они туду попали почти все по партийным спискам.
Анатолий
Николай, когда я вижу в Думе спортсмена, я же не заявляю , что Думу спортсмены оккупировали. Да, в Думе были люди с криминалом. Укажите сейчас на десяток таких там. А ведь Дума это 450 человек.
Олег Самойлов
Угу! Вот просто так, собрались и по списку от партий поскакали! А в списки их КТО совал? Небось партейнаи бухры?
Олег Самойлов
Вот ТОЧНО ТАК ЖЕ это мурло и "избиралось" в ГосДуму!
Николай Викторович Карташев
Ну неужели мы с Вами Олег?
Николай Викторович Карташев
А Вы попробуйте укажите сейчас на депутата с бывшим криминальным прошлым,на следующий день поедете в Коми тайгу пилить,но многие обыватели их знают и пока молчат.Также бывшие спортсмены с отбитыми мозгами, балалаечники,нужны в Думе?Но если только кнопки нажимать во время очередного голосование за антинародный закон?
Леонид Алексеев
Неее,не буду голосовать за "яблоко",я не очень люблю яблоки!А вот кто знает,есть ли у нас партия "персик"?Я бы за неё проголосовал,потому что больше люблю хорошие персики!!
Walery
Персики это в Армении... попробуйте.
Леонид Алексеев
Неее,армен джигарханян нэ нада!Тогда сделаем просто,но со вкусом:проголосуем за ЕР!Там наиболее адекватные люди и Путин!
Анатолий
Есть такая партия. Она называется "Родина" и обещает по 10 000 рублей каждому человеку в России, в месяц! Тут будете весь в персиках и бананах. Бегу очередь занимать на голосование за "Родину". Тоже персиков хочу.
Walery
По 10 тыс. каждому... и откуда и где у них такие капиталы? Ну процентам 5 дадут и то своим. А там деньги кончатся поскольку свои счета в западных банках заполнять начнут, если до власти доберутся. И новая драчка начнется - нам это надо? Сегодня сильная и крепкая власть, сумела спасти Белоруссию, Венесуэлу, Кубу, Сирию и с Афганом решит как надо. Вот только с мигрантами что-то делать надо... Пока пандемия их еще сдерживает, но наши территории они уже поделили.
Леонид Алексеев
Не доверяйте обещалкиным!Коммуняки вона кумунизьму к 1980 году обещали,а сами развалили страну!!Я реалист и знаю,что никто быстро не построит рая на земле.Для этого нужны десятилетия мирной жизни,без войн и революций.Путин и ЕР в согласии потихоньку тянут Россию и слава Богу!А персики и бананы я и без "Родины"(партии) наворачиваю!
Олег Самойлов
Интересно, а ОТКУДА эта "Родина" деньги брать будет? Печатать? 10 000 х 146 000 000 = 1 460 000 000 000 ЕЖЕМЕСЯЧНО!!! Вообще-то это не особо много, если печатать на газетной бумаге!!! Но для "Родины" это не есть проМблемМа!
ГусЕна
:))))
ГусЕна
ОБещать, не значит, жениться. Вы то, как мужчина, это знаете. Родина? Что она обещает еще? Дороги? Процветание малого и среднего бизнеса, моральный кодекс? Нет?
Иван
платить нужно по результатам. а если результат как выступление Коли в Бундестаге, то нужно учитилей вообще лишатьоклада.
Иван
НАТО нужен украине, НО кураина НЕ нужна НАТО, если только как плацдарм для нападения на Россию.
Иван
GooDwin
Цитата: "На фоне общего положения дел заработки учителей и так не идут ни в какое сравнение. Они в провинции сегодня богачи, наравне с врачами и даже университетскими преподавателями". Автор с дуба рухнул и головой об асфальт? Если в провинции учитель и получает за ставку + надбавки 20 тысяч, то уже и богач. Наверняка ни дня в школе не проработал и учился через пень-колоду, идиот!
ГусЕна
Учителя сейчас за ставку 16 часов в неделю получают около 40 000
Олег Самойлов
Моя старшенькая, работая учителем в Чулымске получает 74 тысячи за нагрузку 24 часа в неделю!
Москвич
Речь должна идти о низких зарплатах в стране у работающих, а коль уж выделять кого-то, то в первую очередь руководителей госкорпораций, депутатов и прочих "слуг народа".
игорь
Учителя не зарабатывают - учителя получают!
Олег Самойлов
Мне интересно, а в годы самого прогрессивного и самого передового общества мира учителя и врачи относились к высокооплачиваемым категориям? И почему ж тогда они не верещли о низких зарплатах?
абрам вербин
Жизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности.Людям нужны новые инструменты контроля за властью. Лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Необходимо убрать всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и начальников! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны.

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