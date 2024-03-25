Штурмовики группировки «Восток» захватили опорпункт ВСУ и четырех пленных

Группа штурмовиков морской пехоты захватила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) после нанесения огневого поражения артиллерией и точечной работы операторов дронов-камикадзе по уничтожению огневых средств противника на позициях.
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