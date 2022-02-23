Popcaketv

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«Мне плевать на тебя»: Чонгук обратился к своей девушке после расставания с ней

«Мне плевать на тебя»: Чонгук обратился к своей девушке после расставания с ней

Чонгук (Jungkook) недавно окончательно расстался со своей возлюбленной – корейской моделью. Девушка начала выставлять ему условия, и Чонгуку это не понравилось.

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