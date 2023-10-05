Переобувшаяся Лорак открыто сделала заявление: «С предательством меняешься»

Ани Лорак снова на пике популярности. Ее отношение к политической ситуации между странами обсуждают долгие месяцы, ведь публика так и не понимает до конца, каких именно взглядов придерживается знаменитость.
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