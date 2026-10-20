Animals Самое страшное, что довелось пережить Джеку в своей фарфоровой тюрьме – уход бабули.
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Читаю и реву....
Великолепно! Так все построено.… Зачитался.
Теперь Лена не одна. И хоть не сдержала она слова навещать бабушку почаще, он, пёсик, её простил и вернулся к ней рыженьким щеночком Джеком!!!!
До слёз трогательно. Джек вернулся к Лене из фарфорового мира!!!И пусть в другом обличье.