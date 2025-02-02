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Военное обозрение

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Украинский националист потребовал вооружить военкомов и дать им право стрелять по уклонистам «без предупреждения»

Украинский националист потребовал вооружить военкомов и дать им право стрелять по уклонистам «без предупреждения»

Ненависть населения к военкомам только растет.

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