Жителей пяти федеральных округов России предупредили об опасности схода лавин

В пяти федеральных округах России сохраняется высокий риск схода лавин. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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