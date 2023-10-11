«И никому нет дела»: почему в Обском море исчезла рыба

Сегодня по государственному заданию за счет федерального бюджета ежегодно устанавливают более 15 тысяч искусственных нерестилищ, но этого явно не хватает — рыбы в Обском море, по отзывам рыбаков, все меньше и меньше, и к тому же это не ценные породы.