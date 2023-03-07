Военное обозрение

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Российские войска нанесли ночной удар по военному объекту в подконтрольной Киеву Константиновке

Российские войска нанесли ночной удар по военному объекту в подконтрольной Киеву Константиновке

Украинские интернет-ресурсы и пресса сообщают о ракетном ударе российских войск по Константиновке на подконтрольной Киеву территории, нанесенном в ночь с понедельника на вторник.

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