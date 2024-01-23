Аналитики FactSet отмечают неудачный старт сезона отчетности

Традиционный сезон квартальной отчетности стартовал в январе со снижения чистой прибыли во всех 11-ти секторах экономики у компаний, входящих в состав индекса S&P 500, если сравнивать их результаты с прошлым, III-м кварталом 2023-го года.
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