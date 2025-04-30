Машков показал Путину трейлер фильма про Великую Отечественную войну

Российский актер и режиссер Владимир Машков представил во время просветительского марафона «80 лет Победы» президенту РФ Владимиру Путину трейлер своего нового фильма «В списках не значился» о героях Брестской крепости.
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