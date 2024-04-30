Если долго всматриваться в украинство, то велик шанс самим стать украинствующим. И речь не о поверхностных вещах, а о политических повадках.
Про раздачу Российских паспортов ухилянтам в европе или... "Россия ДОЛЖНА!!!"... серия ...надцатая
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sergo galin
было бы очень хорошо , нам обьединиться и уже по гейропейцам ударить
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2 час.
виталий панов
Говорят в ГД РФ заседают достойные люди,которых якобы выбрал народ? А когда читаешь,что предлагают эти "слуги народа",так называемые депутаты,диву даёшься.Они как-будто подкуплены западом,который Россию не может ни как победить,так они (депутаты) делают всё возможное,чтобы помочь западу! То мигрантов нужно миллионы человек,то им выделить отдельную территорию для создания второго таджикистана,только теперь на территории России.Теперь всем хохлам кто не хочет воевать с Россией,выдать Российское гражданство,а те в благодарность избивают наших бойцов! В ГД должны работать люди,которым не безразлична судьба России! Почему в ГД не примут закон,если депутат дискредитировал себя,то избиратели могут выразить вотум не доверия этому человеку,и его должны лишить депутатского мандата? Может после этого они будут думать о своём народе и безопасности своей Родины-России!
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2 час.
NS
Natalia Semeniuk
Очень много разговоров ни о чём! А надо строить лепрозории для хохлов, как очень заразным и неизлечимым.
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35 мин.
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