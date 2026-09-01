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Ark Invest приобрела акции Block Inc. на сумму $37 млн.

Ark Invest приобрела акции Block Inc. на сумму $37 млн.

Компания Ark Invest приобрела акции Block Inc. на сумму около $37,4 млн. на фоне их падения в понедельник на 1,85%.

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