Naughty Dog может выпустить самостоятельный спин-офф The Last of Us, события которого б...

Naughty Dog может выпустить самостоятельный спин-офф The Last of Us, события которого будут посвящены брату ДжоэлаС выходом The Last of Us: Part 2 игроки получили завершенную историю о двух братьях Миллерах, Джоэле и Томми.
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