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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» 4 матча не может обыграть ЦСКА в РПЛ на своем поле – с 2022-го

«Зенит» четвертый сезон РПЛ подряд не может выиграть домашний матч против ЦСКА.  Сегодня петербуржцы уступили армейцам на «Газпром Арене» со счетом 1:2 в матче 7-го тура.

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