Постпред Алжира назвал терактом убийство главы политбюро ХАМАС

Гибель главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании ― акт терроризма, который демонстрирует абсолютное пренебрежение Израилем не только международного права, но и суверенитета Ирана.
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