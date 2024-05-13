В «Локомотиве» рассказали, что не будут продлевать контракт с Дзюбой

Об этом сообщил Юрий Нагорных Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что москвичи не будут вести переговоры о продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой.
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