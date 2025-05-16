Какой сегодня праздник: 17 мая – День рождения интернета

17 мая мир отмечает День рождения интернета. В этот день в 1991 году появилась Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) – официальный стандарт для веб-страниц, созданный Тимом Бернерсом-Ли в сотрудничестве с Робертом Кайо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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