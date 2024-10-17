Правильное питание - это однообразно, невкусно и дорого?

Этот и другие мифы о здоровом питании развенчала нутрициолог Лидия Квашнина на лекции в ЯмалЭкоДоме. Дипломированный специалист уже не первый год ведёт активную работу по знакомству салехардцев с полезными свойствами ямальских продуктов - мяса северного оленя, рыбы и дикоросов.
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