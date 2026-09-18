В Перми 18 сентября ожидается до +16°C и ясная погода

Ясная погода установилась в Перми утром 18 сентября, температура воздуха в краевой столице составляет 15 градусов тепла.
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