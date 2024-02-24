Сергей Цивилев навестил бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в Кемерове

В Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн заложили капсулу памяти с посланием потомкам от участников спецоперации, коллектива госпиталя и Следственного управления Следственного комитета РФ по Кузбассу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии