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Гурченко, Пугачева, Ротару и другие: 6 советских актеров и певиц, сыгравших артистов эстрады и музыкантов

Гурченко, Пугачева, Ротару и другие: 6 советских актеров и певиц, сыгравших артистов эстрады и музыкантов

Экранные истории о музыкантах и эстрадных исполнителях в советском кино создавались по совершенно разным законам.

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