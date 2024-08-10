«Это вранье»: Брухунова после нападок хейтеров рассказала о недвижимости в Сочи

Супруга Петросяна сама вызвала волну гневных комментариев Фото: социальные сети Молодая супруга Евгения Петросяна и по совместительству его директор Татьяна Брухунова снова показала, насколько у нее сильная выдержка.
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