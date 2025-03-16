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Царьград

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Крушение дельтаплана в Кировской области: пилот погиб, идет проверка

Крушение дельтаплана в Кировской области: пилот погиб, идет проверка

В Кировской области прокуратура начала расследование крушения дельтаплана в Омутнинском районе. В инциденте погиб 61-летний пилот, недавно приобретший мотодельтаплан.

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