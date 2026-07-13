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Ташуев о «Балтике»: «У Талалаева вертикальный футбол, называется «раз-два – вперед». Мне импонирует другой стиль – разнообразный в атакующих действиях, с комбинационными атаками»

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», поделился мыслями об игре «Балтики». Ранее главный тренер команды Андрей Талалаев заявил: «Балтика» показывает лучший футбол в России, если мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора.

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