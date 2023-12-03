Ветеринар назвала симптомы сахарного диабета у животных

Сахарный диабет встречается не только у людей, но и у животных. О том, в чем его причины, у каких животных он бывает и как его заподозрить, «Известиям» 3 декабря рассказала ветеринарный врач-эндокринолог клиники Vet Union Дарья Головко.
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