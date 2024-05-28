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ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за санкций против России и сокращения улова

ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за санкций против России и сокращения улова

Ограничения в торговле с Россией привели к нехватке трески и высоким ценам на рыбу в странах ЕС.Из-за ограничений на торговлю с Россией и общего сокращения мировых уловов в Европе ощущается нехватка трески.

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