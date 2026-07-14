На российском ТВ заговорили о "ропоте московских гостиных" из-за СВО

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Piotr Priladyshev

Именно Америка совершила Государственный переворот и привела к власти в Украине национал-бандеровцев и об этом открыто говорят сами американцы, например, Джеффри Сакс, Скот Риттер и другие! А чего стоит высказыаание Президента ОБАМЫ ,что на "установление демократии в Украине, Америкой было потрачено 5 миллиардов долларов!!! " И зная все это Кремль вместо того чтобы насать войну с Америкой начал СВО против Украины и братского народа ? Где хваленые "Посейдоны" с "Буревестниками" и "Сарматами"? В чью задницу загнали "красные линии" ? Ультиматум надо ставить Америке : она привела к власти Банды Террористов! Вот пусть сама и забирает ВЗАД всю эту Банду'! Иначе сама исчезнет с карты Мира! Ультиматум и сейчас не поздно обьявить прямо с Трибуны ООН ! Уже даже школьнику понятно ,что Ракеты, Дроны,Самолеты с бомбами используют данные которые предоставляет Америка и именно она-Главное Зло на нашей планете! Почему ООН до сих пор сидит в этой стране и "пляшет под ее дудку" ?