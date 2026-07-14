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Позитив для оптимистов

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На российском ТВ заговорили о "ропоте московских гостиных" из-за СВО

На российском ТВ заговорили о "ропоте московских гостиных" из-за СВО

Нам пытаются навязать мысль: совершили ошибку, не надо было, рассказала Маргарита Симоньян рассказала в эфире у Владимира Соловьёва.

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Комментарии
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Марк Аврелий
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4 н.
SK
Sergey Korotun
Всё было сделано с огромным опозданием и половинчато, нерешительно, с оглядкой. В дворовых разборках так не поступали, там было конкретно. Поэтому и обходилось без большой крови. Теперь вот да, приходится наверстывать с огромными усилиями
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4 н.
PP
Piotr Priladyshev
Именно Америка совершила  Государственный переворот и привела к власти в Украине национал-бандеровцев и об этом открыто говорят сами американцы, например, Джеффри Сакс, Скот Риттер и другие! А чего стоит высказыаание Президента ОБАМЫ ,что на &quot;установление демократии в Украине, Америкой было потрачено 5 миллиардов долларов!!! &quot; И зная все это Кремль вместо того чтобы насать войну с Америкой начал СВО против Украины и   братского народа ? Где хваленые &quot;Посейдоны&quot; с &quot;Буревестниками&quot; и &quot;Сарматами&quot;? В чью задницу загнали &quot;красные линии&quot; ?  Ультиматум надо ставить Америке : она привела к власти  Банды Террористов! Вот пусть сама и забирает ВЗАД всю эту Банду&#39;! Иначе сама исчезнет с карты Мира! Ультиматум и сейчас не поздно обьявить прямо с Трибуны ООН ! Уже даже школьнику понятно ,что  Ракеты, Дроны,Самолеты с бомбами используют данные которые предоставляет Америка и именно она-Главное Зло на нашей планете! Почему ООН до сих пор сидит в этой стране и &quot;пляшет под ее дудку&quot; ?
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4 н.