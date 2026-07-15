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Мода и Шоу-бизнес

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Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер рассказал, почему бросил карьеру в Голливуде

Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер рассказал, почему бросил карьеру в Голливуде

Йен Сомерхолдер рассказал о том, как его карьера резко пошла на спад. В подкасте Haley on the Go 40‑летний артист признался, что переломным моментом стал проект Netflix «Вампирские войны», где он не только сыграл одну из главных ролей, но и потребовал полный творческий контроль.

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