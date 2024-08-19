Врачи из Люберец помогли 51-летней россиянке родить первенца

Женщина в Люберцах впервые стала матерью в 51 год. Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), где медики помогли ребенку появится на свет, рассказала о необычном событии.
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