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Врачи из Люберец помогли 51-летней россиянке родить первенца

Врачи из Люберец помогли 51-летней россиянке родить первенца

Женщина в Люберцах впервые стала матерью в 51 год. Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), где медики помогли ребенку появится на свет, рассказала о необычном событии.

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