Расчеты БПЛА атаковали танк и пикап ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск «Север» при помощи новых FPV-дронов атаковали и уничтожили танк и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области.
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