Французский политик заявил, что поездка лидера Украины в Штаты обернулась катастрофой.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что визит Владимира Зеленского в США обернулся самой настоящей катастрофой.
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