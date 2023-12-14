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Царьград

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"Из крана больше не течёт": Филиппо назвал катастрофические итоги визита Зеленского в США

"Из крана больше не течёт": Филиппо назвал катастрофические итоги визита Зеленского в США

Французский политик заявил, что поездка лидера Украины в Штаты обернулась катастрофой.Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что визит Владимира Зеленского в США обернулся самой настоящей катастрофой.

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