Русская весна

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Чудовищные кадры: ВСУшники избивают будущего водителя танка «Леопард» (ВИДЕО)

Чудовищные кадры: ВСУшники избивают будущего водителя танка «Леопард» (ВИДЕО)

Мобилизация на Украине, объявленная ещё 25 февраля 2022 года, за прошедшие месяцы принимала самые чудовищные формы: за людьми гонялись по улицам, повестки приходили инвалидам детства без рук и незрячим, и сейчас мы видим ещё один подобный эпизод.

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