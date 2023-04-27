Чудовищные кадры: ВСУшники избивают будущего водителя танка «Леопард» (ВИДЕО)

Мобилизация на Украине, объявленная ещё 25 февраля 2022 года, за прошедшие месяцы принимала самые чудовищные формы: за людьми гонялись по улицам, повестки приходили инвалидам детства без рук и незрячим, и сейчас мы видим ещё один подобный эпизод.