ТЦК мобилизует 21-летних, народ винит «коррумпированное окружение» Зеленского, США и ЕС не могут договориться о замороженных российских активах и призывают к контролю за эскалацией, Зеленский получает пустые обещания в Нормандии, мир начинает обсуждать саммит мира с участием РФ, а Путин готов искать, с кем подписывать мирный договор События прошлой недели на Украине неожиданно подтвердили многое из того, о чем «врала российская пропаганда».