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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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События прошлой недели на Украине подтвердили то, о чем «врала российская пропаганда»

События прошлой недели на Украине подтвердили то, о чем «врала российская пропаганда»

ТЦК мобилизует 21-летних, народ винит «коррумпированное окружение» Зеленского, США и ЕС не могут договориться о замороженных российских активах и призывают к контролю за эскалацией, Зеленский получает пустые обещания в Нормандии, мир начинает обсуждать саммит мира с участием РФ, а Путин готов искать, с кем подписывать мирный договор События прошлой недели на Украине неожиданно подтвердили многое из того, о чем «врала российская пропаганда».

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
спасайся кто может !начинается отлов людоловами молодых парней !!!!!!!!!!!!
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12 час.
Н
Нина
Эти молодые люди не хило отплясывали на майдане, пришла награда наконец!
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11 час.
НЭ
Наталья Эрнст
С 14-го года, глазки закрывали и не видели, как бандер-овцы по площади маршируют. Как все хором пиз%ели,: - Да сколько там этих нациков - 10-15%. Вот эти 15 % и поставили всю хохлятину - раком. Жри усраина всё что породила. Подавись.
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7 час.

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