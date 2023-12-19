Алексей Дюмин поздравил сотрудников военной контрразведки с профессиональным праздником. Губернатор отметил, что контрразведчиков всегда отличают мужество, бдительность, выдержка и умение принимать нестандартные решения.
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