Сводки СВО, 9 октября, главное: Коллапс обороны ВСУ в Волчанском и Добропольском котлах 1688-й день спецоперации.
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