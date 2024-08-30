И что бы ни случилось с нами ЗАВТРА. у нас в запасе есть СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС!. ДОБРОЕ ПЯТНИЧНОЕ УТРО! 💕💐.
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И что бы ни случилось с нами ЗАВТРА. у нас в запасе есть СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС!. ДОБРОЕ ПЯТНИЧНОЕ УТРО! 💕💐.