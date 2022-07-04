УКРАИНА: НОВОСТИ 04.07.2022 вечер

Британия ищет способы передать Украине замороженные российские активы Британия намерена передать Украине все конфискованные в стране российские активы, в настоящее время рассмтриваются способы реализации этого, вплоть до изменения законодательства.
Британия ищет способы передать Украине замороженные российские активы Британия намерена передать Украине все конфискованные в стране российские активы, в настоящее время рассмтриваются способы реализации этого, вплоть до изменения законодательства.
Свежие комментарии