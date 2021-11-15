Половине корпоративных пользователей грозит отключение от услуг мобильных операторов

В соответствии с принятыми в конце прошлого года поправкам к закону «О связи», корпоративные абоненты должны до 30 ноября внести сведения о конечных пользователях их сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сайта «Госуслуги».
В соответствии с принятыми в конце прошлого года поправкам к закону «О связи», корпоративные абоненты должны до 30 ноября внести сведения о конечных пользователях их сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сайта «Госуслуги».
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