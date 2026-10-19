Эндокринолог Зухра Павлова перечислила шесть распространенных симптомов болезни Альцгеймера. Среди них – ухудшение памяти, трудности с повседневными делами и изменения поведения.
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